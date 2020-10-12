Son dakika haberi: Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı

12.10.2020 18:13

Son dakika habere göre Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı Kırıkkale'de 3 araçlı trafik kazasında yaralanan 1'i çocuk, 5 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 3 araçlı trafik kazasında yaralanan 1'i çocuk, 5 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren E. idaresindeki 71 ED 687 plakalı Mitsubishi marka panelvan kamyonet, önünde seyir halinde ilerleyen Fırat İ.'nin kullandığı 71 KA 336 plakalı Renault marka otomobile çarptı. O sırada karşı yoldan gelen Elvan D. idaresindeki 71 DT 315 plakalı Fiat marka otomobilinde kazaya karışması sonucu 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden Eren E. (28), Fırat İ., Elvan D. ile yolculardan Nazlı İ. ve Leyla İ. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Kırıkkale, Fırat, Çocuk, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kırıkkale'de zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

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