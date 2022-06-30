Son dakika haber... Kırıkkale'deki FETÖ davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Kırıkkale'deki FETÖ davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor

30.06.2022 11:30
Son dakika haber... Kırıkkale'deki FETÖ davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor

Son dakika haberi... Kırıkkale'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında dava açılan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ'nin eski çalışanları, esnaf ile örgütün okul ve dershanelerinde görev yapan 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında dava açılan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ'nin eski çalışanları, esnaf ile örgütün okul ve dershanelerinde görev yapan 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar T.Ç, S.Ö, O.A, H.L, R.K, İ.K, Ş.Ö, A.Y, H.A, A.B, E.D, M.S.D, A.Ş, E.Ü, M.A. ve A.P. ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kırıkkale'deki FETÖ davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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