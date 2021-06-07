Son dakika haber: Kırıkkale İl Özel İdaresi 2021 Yılı Yatırımları Açılış Töreni - Son Dakika

Kırıkkale İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırımları açılışı, düzenlenen törenle başladı.

Vali Yunus Sezer, Balışeyh ilçesine bağlı Ulaklı köyünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen yıl köylerin tamamını kilit parke yapmak ve bütün köyleri en üst hizmetlerle buluşturmak için hayal kurduklarını söyledi.

Milletvekili, belediye başkanları ve bütün yetkililerle uyum içerisinde çalışma yürüttüklerini anlatan Sezer, şöyle konuştu:

"Bunun bereketini de her gittiğimiz yerde görme imkanımız var. Hep birlikte örnek çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl başladığımız kilit parke çalışmasında bu yıl 30 köyümüze ulaşmış durumdayız. 28 köyümüzde çalışmalar tamamlandı, 2 köyümüzde de devam ediyor ve edecek. Bu sene beton yol denemesini 82 kilometre olarak belirledik ama belki bunu 100 kilometreye tamamlayacağız. Bu, Kırıkkale ölçeğinde çok büyük bir yol ağına tekabül ediyor. İnşallah bunu başarırız."

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da güzel hizmetlerinden dolayı Vali Sezer'e teşekkür ederek, burada bir ekip çalışması olduğunu dile getirdi.

Memlekete hizmet etmenin ve memleket sevdasıyla tutuşmanın önemini vurgulayan Can, "Buradaki tablo Cumhur İttifakı anlamında çok önemli ve değerli. Bugün 82 kilometre beton asfalttan bahsedebiliyorsak bu önemli bir rakam. Burada kendi imkanlarımızın çok önemli rolü var. İnşallah valimizin döneminde, İl Genel Meclisi Başkanı ve üyelerimiz ile belediye başkanlarımızla birlikte Kırıkkale'nin konforlu yolu olmayan köyümüz kalmayacak." diye konuştu.

Törene, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ve diğer yetkililer katıldı.