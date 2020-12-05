Son dakika haber! KIRIKKALE - Kısıtlamaya rağmen mesai yapıyorlar

Son dakika gündem haberi... Fırından görüntü Pişen ekmeklerin fırından çıkartılması ve kasalara konması Fırıncı Emrah İmren ile röportaj Kuru yemişçiden görüntü Çalışanlardan Yahya Yurttan ile röportaj KIRIKKALE - Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma...

Fırından görüntü Pişen ekmeklerin fırından çıkartılması ve kasalara konması Fırıncı Emrah İmren ile röportaj Kuru yemişçiden görüntü Çalışanlardan Yahya Yurttan ile röportaj KIRIKKALE - Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10.00-17.00 saatleri arasında izin verilen iş yerleri üretime devam ediyor.

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