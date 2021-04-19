Son dakika haber! Kırıkkale Nüfus Müdürlüğünden fazla mesai kararı - Son Dakika

Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatlerinin uzatıldığını bildirdi.

Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması amacıyla İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri ilimizdeki mesai saatleri değiştiğinden iki haftalık süre zarfında resmi tatiller dışında hafta içi sabah 09.00-10.00 öğle arası 12.30-13.00, akşam 16.00-17.00 saatleri arasında fazla mesai yapılacaktır" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE