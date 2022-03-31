Son dakika haber | Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Polis Meslek Yüksekokulu'na ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haber | Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Polis Meslek Yüksekokulu'na ziyaret

31.03.2022 14:20
Son dakika haber | Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Polis Meslek Yüksekokulu'na ziyaret

Son dakika habere göre Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Polis Meslek Yüksekokulu'nu (PMYO) ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Polis Meslek Yüksekokulu'nu (PMYO) ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette şeref defterini imzalayan Tekbıkoğlu, PMYO Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu'dan bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu, polis memurlarının devletin üniformalı yüzleri, kendilerinin de vali ve kaymakam olarak devletin görünen yüzleri olduğunu belirtti.

Polislerin mesleklerini icra ederken profesyonel olmaları gerektiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Devlet, vatandaşının huzur ve güvenliği için vardır. Yasal mevzuatları da sizlerin iyice öğrenerek, kendinizi donanımlı hale getirmeniz gerekiyor. Babam da bir polis memuruydu. İnsanlar doğup büyüyor ve bir meslek sahibi oluyor. Daha sonra da başkaları gelip bu mesleği devam ettiriyor. İnşallah sizler de vatan ve millet sathında önemli görevler yaparak ülkemize büyük hizmetler edersiniz." ifadelerini kullandı.

Tekbıyıkoğlu, derslik ziyaretlerinin ardından yemekhane, yatakhane ve spor salonunda incelemelerde bulundu.

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Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale, Polis, PMYO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Polis Meslek Yüksekokulu'na ziyaret - Son Dakika


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