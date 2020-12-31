Son dakika haber: KIRIKKALE - Yılbaşı kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Son dakika haber: KIRIKKALE - Yılbaşı kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor
31.12.2020 17:33
Son dakika gündem haberine göre Cadde ve sokaklardaki kalabalık Ekiplerin vatandaşları uyarması Zabıta aracından anons yapılması Ekiplerin bir vatandaşı kovalaması ve cezai işlem uygulaması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kırıkkale'deki cadde...
Cadde ve sokaklardaki kalabalık
Ekiplerin vatandaşları uyarması
Zabıta aracından anons yapılması
Ekiplerin bir vatandaşı kovalaması ve cezai işlem uygulaması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kırıkkale'deki cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.
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