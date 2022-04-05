Son dakika haber: Kırılan kolu savaş nedeniyle tedavi edilemeyen Ukraynalı kadın Çorum'da sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Son dakika haber: Kırılan kolu savaş nedeniyle tedavi edilemeyen Ukraynalı kadın Çorum'da sağlığına kavuştu

05.04.2022 11:02
Son dakika haber: Kırılan kolu savaş nedeniyle tedavi edilemeyen Ukraynalı kadın Çorum'da sağlığına kavuştu

Son dakika haberler: Ukrayna'da düşme sonucu kolunu kıran Nadiia Tymofieieva, savaş nedeniyle ülkesinde tedavi olamayınca, kızının yaşadığı Çorum'da sağlığına kavuştu.

Ukrayna'da düşme sonucu kolunu kıran Nadiia Tymofieieva, savaş nedeniyle ülkesinde tedavi olamayınca, kızının yaşadığı Çorum'da sağlığına kavuştu.

Ukrayna'nın Dnipro şehrinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki Tymofieieva, buzla kaplı zeminde yürürken düşerek kolunu kırdı.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle hastanelerde savaş mağdurlarına öncelik verilmesinden dolayı tedavi olamayan Tymofieieva, Çorum'da yaşayan kızı Vira Kümbül'ün ısrarıyla Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Dnipro'dan Lviv'e, daha sonra Polonya ve Romanya'ya otobüsle seyahat eden Tymofieieva, uçakla Varşova'dan Ankara'ya ulaştı.

Ankara'dan Çorum'a geçen Ukraynalı kadının Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan muayenesinde, moraran kolunda parçalı kırıklar tespit edildi. Acil ameliyata alınan Tymofieieva'nın koluna platin takıldı.

"Herkesten yardım gördüm"

Nadiia Tymofieieva, AA muhabirine, Türkiye'ye gelmeye karar vermesinde Rusya'nın bombalı saldırılarının etkili olduğunu, yaşadığı yere yakın bölgelere bombaların düşmeye başladığını söyledi.

Yolculuk süresince hiç tanımadığı insanlardan yardım gördüğünü belirten Tymofieieva, "Polonya'da insanlar havalimanına ulaşabilmem için ücretsiz taksi tuttular. Ben ne Polonyaca ne Türkçe biliyorum. İstanbul'dayken Azerbaycanlı bir genç bana yardımcı oldu. Herkesten yardım gördüm." dedi.

Tymofieieva, Çorum'da doktorun kendisiyle yakından ilgilendiğini, ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğunu, yakında ameliyat dikişlerinin alınacağını anlattı.

Türkiye'de rahat ettiğini dile getiren Tymofieieva,"Türkiye'deyken içim rahat ama evimi, bahçemi özlüyorum. Aklım evimde kalıyor, evimin ne durumda olduğunu bilmiyorum. Savaş bittiğinde eğer evim sağlam kalırsa evime dönerim ama evim bombalanırsa, evim yıkılırsa gidecek yerim kalmıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum." diye konuştu.

"24 Şubat'ta saldırının başladığını öğrendik ve şok yaşadık"

İnsanların Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkacağını söylediği dönemlerde, bir savaş başlayacağına hiç ihtimal vermediğini dile getiren Tymofieieva, şunları dile getirdi:

"Putin'in Ukrayna'yı vuracağına, askerleri bize göndereceğine, savaş açacağına inanmıyorduk. Rusya ile Ukrayna kardeş ülke olduğu için savaş açamayacağını düşünüyorduk. Ancak 24 Şubat'ta saldırının başladığını öğrendik ve şok yaşadık. Hala da şoktayız."

"Biz yurt dışında yaşayan Ukraynalılar olarak çok üzgünüz"

Tymofieieva'nın Çorum'da yaşayan kızı Vira Kümbül ise annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Savaşın başladığı günden itibaren annesini Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalıştığını anlatan Kümbül, kızı Melek'in de anneannesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktardı.

Yurt dışında yaşayan Ukraynalıların, savaş nedeniyle üzgün olduğunun altını çizen Kümbül, "Ukraynalılar savaşa karşı bir oldu. Ukrayna'da herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biz yurt dışında yaşayan Ukraynalılar olarak çok üzgünüz. Elimizden, ülkemiz için konsolosluk aracılığıyla yardım toplamaktan başka bir şey gelmiyor." dedi.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Çorum, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kırılan kolu savaş nedeniyle tedavi edilemeyen Ukraynalı kadın Çorum'da sağlığına kavuştu - Son Dakika


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