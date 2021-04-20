Son dakika haber... Kırkağaç'ın ortak projesinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde çalışmaları başlatılan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ile Kırkağaç Belediyesi şantiye binası olarak kullanılacak yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kırkağaç İtfaiye Amirliği ve Kırkağaç Belediyesi şantiye binası olarak kullanılacak olan yeni hizmet binasında çalışmalar son sürat devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzel bir hizmet binası ilçeye kazandırılmış olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, Meclis Üyesi Ünal Kıykaç ve Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, inceleme esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aktardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Kırkağaç Belediyesi şantiye binası olarak kullanılacak olan yeni hizmet binasında gerçekleştirilen çalışmayla ilgili teknik bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Kırkağaç Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz projelerden bir tanesi. Hem Büyükşehir Belediyemize ait İtfaiye birimimizin kullanacağı hem de Kırkağaç Belediyesi'nin şantiye olarak kullanacağı bina. Yapımına hızla devam ediyoruz. Çalışmaları yerinde inceledik. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. En kısa sürede bitirerek Kırkağaç itfaiyemize ve Kırkağaç Belediyesi'ne güzel bir binayı kazandırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA