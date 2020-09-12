Son dakika haber... Kırkağaç'ta 5 hektarlık makilik ve ormanlık alan yandı - Son Dakika

Kırkağaç'ta 5 hektarlık makilik ve ormanlık alan yandı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık ve makilik alanda, yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Kırkağaç'ın Hıdırağa Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda, bugün saat 14.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 16 arazöz, Büyükşehir Belediyesine ait 6 itfaiye aracı ve 1 helikopter ile havadan ve karadan müdahale edildi. Vatandaşların da yardımıyla 1.5 saatte kontrol edilen yangında 5 hektarlık alan zarar gördü. Öte yandan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağalar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.