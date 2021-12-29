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Son dakika haber: KIRKLARELİ - Bakan Yardımcısı Çataklı aşırı yağıştan etkilenen bölgede konuştu - Son Dakika

Son dakika haber: KIRKLARELİ - Bakan Yardımcısı Çataklı aşırı yağıştan etkilenen bölgede konuştu

29.12.2021 18:21

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yıldırım Mahallesi'nde Kırklareli Valisi Osman Bilgin tarafından karşılanan Çataklı, burada Lüleburgaz Deresi'nin taşması sonucu sel sularından etkilenen yerler hakkında Vali Bilgin'den brifing aldı.

Daha sonra bölgede incelemelerde bulunan Çataklı, evi su basan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür yağışların Kırklareli'nin 4 ilçesi ile Edirne'nin bazı ilçelerinde etkili olduğunu belirtti.

Lüleburgaz'da yer yer metrekareye 66 kilogram ile 75 kilogram arasında yağış düştüğünü ifade eden Çataklı, Yıldırım Mahallesi'nde derenin taşması sonucu 52 evin giriş katlarını su bastığını söyledi.

Evini su basan vatandaşların tahliye edildiğini belirten Çataklı, şöyle devam etti:

"Derenin taşması sonucu 52 evin giriş katlarını su basmış durumda. Burada tahliyeler gerçekleştirilmiş valiliğimizin koordinasyonunda. Fiziki hasar olarak bir binamızda hasar gözüküyor ama diğer evlerin giriş katlarını sular basması nedeniyle günlük hayatı, yaşamı olumsuz etkilediğini çıplak gözle görebiliyoruz. Bunun dışında da gerek Karayolları ağında olan bazı noktalarda, gerek köy yollarında, mahalle yollarında da yer yer kapanmalar olmuş ise de bunlar kısa süreli müdahaleler sonrasında ulaşıma açılmış durumda. Sadece iki köy yolunda anayolunda ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Onlar da alternatif yollar var dolaysıyla ulaşılmayan bir yerlerim, yerimiz şu an için yok. Tahliye edilen vatandaşlarımızla ilgili gerekli tedbirler valilik tarafından alınmış durumda."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bölgedeki durumu yakından takip ettiğini vurgulayan Çataklı, Bakan Soylu'nun talimatı üzerine AFAD Başkanı Yunus Sezer ile bölgeye geldiklerini söyledi.

"Bir can kaybının, yaralanmanın olmaması teselli"

Lüleburgaz'da aşırı yağışların günlük hayatı olumsuz etkilediğini dile getiren Çataklı, tüm birimlerin teyakkuz halinde süreci takip ettiğini aktardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, derenin taşması sonucu gelen suyun genelde evlerin alt katlarına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Alanı gördük. İnsanlarımızın günlük hayatını çok etkilemiş durumda. Çok şükür herhangi bir can kaybının, yaralanmanın olmaması teselli. Vatandaşlarımızın evlerinde, giriş katlarında özellikle hasarlar var. Eşyalarda hasarlar var ancak bunlar devletimizin ilgili kurumları, başta AFAD'ımız olmak üzere ilgili kurumlar tarafından karşılanacak. O yönden çok sıkıntı yaşatmayacağız vatandaşlarımıza."

Bakan Çataklı ve AFAD Başkanı Sezer açıklamanın ardından bölgede vatandaşlarla sohbet etti, evi zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son dakika haber: KIRKLARELİ - Bakan Yardımcısı Çataklı aşırı yağıştan etkilenen bölgede konuştu
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Bakan Yardımcısı Çataklı aşırı yağıştan etkilenen bölgede konuştu
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Bakan Yardımcısı Çataklı aşırı yağıştan etkilenen bölgede konuştu
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Bakan Yardımcısı Çataklı aşırı yağıştan etkilenen bölgede konuştu
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Bakan Yardımcısı Çataklı aşırı yağıştan etkilenen bölgede konuştu
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Bakan Yardımcısı Çataklı aşırı yağıştan etkilenen bölgede konuştu

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İsmail Çataklı, Lüleburgaz, Kırklareli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KIRKLARELİ - Bakan Yardımcısı Çataklı aşırı yağıştan etkilenen bölgede konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: KIRKLARELİ - Bakan Yardımcısı Çataklı aşırı yağıştan etkilenen bölgede konuştu - Son Dakika
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