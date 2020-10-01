KIRKLARELİ İl Hıfzısıhha Kurulu kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 ev karantinaya alındı.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yayla Mahallesi'ndeki 4 ev için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 19:14 - Kaynak: DHA
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