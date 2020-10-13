Son dakika haber: Kırklareli'de kavga eden 2 kişiye, 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

Son dakika haber: Kırklareli'de kavga eden 2 kişiye, 'sosyal mesafe' cezası

13.10.2020 14:40
Son dakika haber: Kırklareli'de kavga eden 2 kişiye, 'sosyal mesafe' cezası, System.String[]

Son dakika haberleri... KIRKLARELİ'nin Kofçaz ilçesinde kavga eden T.Ü. ile Ö.Z.'ye koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL ceza verildi.

KIRKLARELİ'nin Kofçaz ilçesinde kavga eden T.Ü. ile Ö.Z.'ye koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL ceza verildi.

Kofçaz ilçesine bağlı Terzidere köyünde yaşayan T.Ü. ve Ö.Z., henüz belinmeyen nedenle kavga etti. Kavganın ardından T.Ü. darbedildiği iddiasıyla jandarmaya şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ikiliye kavga sırasında koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 600 lira para cezası uyguladı.

Öte yandan Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy beldesinde de ayakta yolcu taşıdığı tespit edilen minibüs sürücüsü S.F.'ye 3 bin 150 lira ceza kesildi.


- Kırklareli

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kırklareli'de kavga eden 2 kişiye, 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

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