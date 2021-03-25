Valilikten yapılan açıklamada, Çiğdemli Köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Kırklareli 'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kırklareli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

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