Son dakika haber... Kırklareli'de sağanak; dereler taştı, mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - Son Dakika

– KIRKLARELİ'nde sağanak yağış, Lüleburgaz Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde taşkınlara neden oldu, sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kepçelerle kurtarıldı.

Trakya'da etkisini sürdüren sağanak yağış, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçesinde sele neden oldu. Yağışın etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Deresi, Yıldırım Mahallesi'nin Kümevleri mevkiinde taştı. Kümevleri mevkiindeki evlerin birinci katları sular altında kaldı. Dere üzerinden giden köprünün sular altında kalması ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, askeri personel, polis, belediye, sağlık ve Kızılay'dan ekipler sevk edildi.