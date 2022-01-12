Son dakika haber... Kırklareli'nde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi saklandıkları evde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gençlik Mahallesi Zeliha Özbek Caddesi'nde bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin kullandığı otomobili belirleyen polis, bu aracın aynı caddede bir sitenin önünde park halinde olduğunu fark etti.

Bir apartman dairesine girdiği belirlenen şüpheli L.B. ve O.V. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Daire sahibi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çalıntı olduğu ileri sürülen otomobil incelenmek üzere polis merkezi otoparkına çekildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.