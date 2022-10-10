Son dakika haber: Kırklareli'nde 892 kaçak göçmen yakalandı; 21 organizatöre gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kırklareli'nde 892 kaçak göçmen yakalandı; 21 organizatöre gözaltı

10.10.2022 17:35
Son dakika haber: Kırklareli'nde 892 kaçak göçmen yakalandı; 21 organizatöre gözaltı

Son dakika haberine göre KIRKLARELİ'nde jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a gitmek isteyen 892 düzensiz göçmeni yakaladı, 21 organizatörü ise gözaltına aldı.

KIRKLARELİ'nde jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a gitmek isteyen 892 düzensiz göçmeni yakaladı, 21 organizatörü ise gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1 hafta içinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 892 göçmen yakalanırken, 21 organizatör gözaltına alındı, 19 araca da el koyuldu. Kaçak göçmenlerin, yapılan incelemesinde, İstanbul'dan geldikleri ve yasa dışı yollarla Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi; 21 organizatör ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Bulgaristan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kırklareli'nde 892 kaçak göçmen yakalandı; 21 organizatöre gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kırklareli'nde 892 kaçak göçmen yakalandı; 21 organizatöre gözaltı - Son Dakika
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