İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1 hafta içinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 892 göçmen yakalanırken, 21 organizatör gözaltına alındı, 19 araca da el koyuldu. Kaçak göçmenlerin, yapılan incelemesinde, İstanbul 'dan geldikleri ve yasa dışı yollarla Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi; 21 organizatör ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Bulgaristan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kırklareli'nde 892 kaçak göçmen yakalandı; 21 organizatöre gözaltı - Son Dakika

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