Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

06.04.2022 12:22
Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Kuran yönetimindeki 35 V 0398 plakalı otomobil, İstanbul yolunun 3. kilometresinde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kuran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Münir Karaloğlu, Kuran-ı Kerim, Kırklareli, Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kırklareli'nde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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