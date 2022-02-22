KIRKLARELİ - Apartmandaki yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Güneş Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın bodrum katında atıl durumda bulunan araç lastiklerinden çıkan dumanın etrafı sarması nedeniyle apartman sakinleri binayı terk edemedi.

İtfaiye ekipleri biri çocuk 7 kişiyi tahliye etti.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından söndürüldü.

Tahliye edilen vatandaşlar, tedbir amaçlı Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.