Son dakika haber! Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcıkdere köyünde motosiklet sürücüsü S.S, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı.

Bir süre kaçan şüpheli S.S, Bayramdere köyü yakınlarında yakalandı. Şüphelinin kullandığı motosikletin şase numarasının silinmiş olduğunu tespit eden ekipler, plakasız motosikleti trafikten men etti.

Öte yandan sürücünün de ehliyetinin olmadığını belirleyen ekipler, S.S'ye idari para cezası uyguladı.

Yılan ısıran kişi tedavi altına alındı

Pınarhisar ilçesinde yılanın ısırdığı kişi tedavi altına alındı.

Kaynarca beldesinde A.A, evinin bahçesindeki otları biçtiği sırada elini yılan ısırdı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılan A.A, müşahede altına alındı.