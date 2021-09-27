Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde başı pet şişeye sıkışan yavru kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'taki evinin bahçesinde kedi sesi duyan Mehmet Ali Akyıldız, yavru bir kedinin başının şişeye sıkıştığını fark etti.
Kediyi kendi imkanları ile kurtaramayan Yıldırım, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri kedinin başının sıkıştığı bölgeyi spiral makinesi ile keserek kurtardı.
Akyıldız, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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