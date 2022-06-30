Son dakika haber | Kırklareli'nde beton mikseri ile midibüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kırklareli'nde beton mikseri ile midibüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

30.06.2022 09:09
Son dakika haber | Kırklareli'nde beton mikseri ile midibüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde beton mikseri ile fabrika işçilerini taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde beton mikseri ile fabrika işçilerini taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.P. idaresindeki 06 BY 7750 plakalı beton mikseri, Yenibedir köyü yakınlarında B.D'nin kullandığı 39 AAT 818 plaka midibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile midibüsteki 11 fabrika işçisi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kırklareli'nde beton mikseri ile midibüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kırklareli'nde beton mikseri ile midibüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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