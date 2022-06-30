Son dakika haber | Kırklareli'nde beton mikseri ile midibüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde beton mikseri ile fabrika işçilerini taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.P. idaresindeki 06 BY 7750 plakalı beton mikseri, Yenibedir köyü yakınlarında B.D'nin kullandığı 39 AAT 818 plaka midibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile midibüsteki 11 fabrika işçisi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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