Son dakika haber... Kırklareli'nde çapa makinesinin üzerine düşen kişi öldü - Son Dakika

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çapa makinesin üstüne düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Şenay (68) Hamdibey Mahallesindeki çapa makinesi ters çevirerek demir aksamını kontrol ettiği sırada dengesini kaybederek çalışan makinenin üstüne düştü.
Çapa makinesine sıkışan Şenay, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Şenay'ın cesedi Demirköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 09:59 - Kaynak: AA
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