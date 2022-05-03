Son dakika haber! Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

03.05.2022 10:54
Son dakika haber! Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Bulgaristan'a sınır Tatlıpınar köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 70 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kırklareli Orman İşletme Şefi Şenel Alayurt ile Topçukaya Orman İşletme Şefi Gülşah Sezgin bölgede incelemelerde bulundu.

Son dakika haber! Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haber! Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

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Bulgaristan, Kırklareli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika


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