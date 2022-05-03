Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Bulgaristan'a sınır Tatlıpınar köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.
Yangında 70 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Kırklareli Orman İşletme Şefi Şenel Alayurt ile Topçukaya Orman İşletme Şefi Gülşah Sezgin bölgede incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika