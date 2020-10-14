Son dakika haber: Kırklareli'nde çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Kırklareli'nde çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

14.10.2020 09:37
Son dakika haber: Kırklareli'nde çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşerek sıkışan düve, itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatlik çalışması ile çıkarıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşerek sıkışan düve, itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatlik çalışması ile çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde bir evin önünde yeni açılan kanalizasyon çukurunun içinde düve olduğunu fark eden vatandaşlar durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Düvenin sıkıştığı yerden kurtarılması için çaba gösteren ekipler, halat ile bağladıkları hayvanı, iş makinesiyle sıkıştığı yerden çıkardı.

Düve, veteriner hekiminin kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.

Lüleburgaz, Kırklareli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kırklareli'nde çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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