Son dakika haber: Kırklareli'nde hırsızlık için elektrik direğine çıkan şüpheli akıma kapılarak öldü - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yüksek gerilim hattındaki kabloları çalmak için direğe çıkan şüpheli, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Büyükkarıştıran beldesinde yüksek gerilim hattından kablo hırsızlığı amacıyla elektrik direğine tırmanan S.A. akıma kapıldı.

Elektrik direğinde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından S.A'nın cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.