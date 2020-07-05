Kırklareli'nde kaçak avlandığı iddia edilen bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi av koruma ekipleri, Vize ilçesinde karaca avlandığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde ile ihbar konusu bölgede durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada otomobilin bagajında kılıfsız ve atılmış av tüfeği ile av köpeği bulundu.

Av tüfeği ile havaya ateş ettiğini ileri süren bir şüpheli hakkında süre dışı avlanmaktan işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.