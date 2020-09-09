Son dakika haber: Kırklareli'nde kaçak içki ve sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 38,6 litre kaçak içki ile tütünle doldurulmuş 10 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, kent merkezi ile Vize ilçesinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 4 iş yeri ve araçlarında arama yaptı.

Aramada, 38,6 litre çeşitli markalarda kaçak içki ile tütünle doldurulmuş 10 bin makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.