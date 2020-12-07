Son dakika haber: Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
07.12.2020 16:15
Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi, trafik uygulamasında yakalandı.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi, trafik uygulamasında yakalandı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.
Jandarma ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki denetimde bir otomobilin sürücüsü O.A'nın Kovid-19 testinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
3 bin 150 lira ceza uygulanan O.A, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
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