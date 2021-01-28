Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren ve bölgedeki yoğun kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 24 yabancı uyruklu jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Demirköy ilçesine bağlı Karacadağ ve Beğendik köylerinde ormanlık alanda mahsur kalan yabancı uyruklular jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler her iki bölgede de yaptığı araştırmada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 24 yabancı uyrukluyu buldu.

Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 24 kişi Demirköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.