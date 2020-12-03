Cadde ve sokaklardaki yoğunluğun ise her geçen gün azaldığı gözlendi.

Ekipler iş yerlerinde çalışan personele HES kodu sorgulamasının nasıl yapıldığı hakkında da bilgi verdi.

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