Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ya da bu kişilerle teması bulunanların yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak.

Kentte Kovid-19 vakalarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbir kararları aldı.

Kurul tarafından, apartman yöneticilerinin, Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olan kişilerin bulunduğu binalara uyarı levhası asması kararı verildi.

Ayrıca, tüm kamu kurumlarında ikinci bir emre kadar mesai saatlerinin 09.00-17.00 oIması ve öğlen dinlenme süresinin 12.30-13.30 olarak devam etmesi karara bağlandı.