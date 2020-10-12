Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 19 kişiye 32 bin 850 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz, Babaeski, Pınarhisar ile Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişiye 32 bin 850 lira ceza yazdı.