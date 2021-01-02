Son dakika haber: Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye 63 bin lira ceza verildi - Son Dakika

Son dakika haber: Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye 63 bin lira ceza verildi

02.01.2021 11:49
Son dakika haber: Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye 63 bin lira ceza verildi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Kent merkezi ile Vize, Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetim gerçekleştiren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulunuyor.

Ekipler, denetimler sırasında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit etti.

Kurallara uymayan 30 kişiye toplam 63 bin lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye 63 bin lira ceza verildi - Son Dakika


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