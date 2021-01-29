Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi - Son Dakika

Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi

29.01.2021 09:17
Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde bir restoranda toplu halde alkol tüketen 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde bir restoranda toplu halde alkol tüketen 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıköy köyünde bir restoranda Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine iş yerini denetledi.

Ekipler, restoranda alkol tükettiği belirlenen E.S, H.G, S.T, İ.A, Ö.P. ve İ.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza yazdı.

Kırklareli, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Singapur'da koronavirüs aşısı nedeniyle hayatını kaybedenlere 1.2 milyon TL ödeme yapılacak Marmara'da 7.5 şiddetinde olası bir depremin oluşturacağı ekonomik kayıp 120 milyar doları bulacak Önce patronunun parasını çaldı, ardından tükürükle korona bulaştırmaya çalışıp ölümle tehdit etti Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Son Dakika! Çin'den satın alınan 10 milyon doz aşının kalan 3.5 milyon dozluk son bölümü de İstanbul'a getirildi Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Hollanda'da kısıtlama protestoları devam ediyor! Mağazalar yağmalamaya karşı beton bloklarla önlem aldı
Son Dakika! 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor Son Dakika! 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor         
09:37
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
6 aylık hamile kadın, 4 yaşındaki oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu 6 aylık hamile kadın, 4 yaşındaki oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu         
08:37
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Meteoroloji alarm verdi! Birçok ilde yoğun kar bekleniyor Meteoroloji alarm verdi! Birçok ilde yoğun kar bekleniyor         
07:59
Defne Samyeli'ne büyük şok! Oturduğu evden çıkarılacak Defne Samyeli'ne büyük şok! Oturduğu evden çıkarılacak         
07:38
İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok         
00:35
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi         
17:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı         
14:13
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 09:49:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei