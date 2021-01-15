Son dakika haber: Kırklareli'nde mandırada çıkan yangında 1 işçi yaralandı - Son Dakika

Yangında elinden yaralanan bir işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kavaklı beldesinde bir mandıranın personel odasında yangın çıktığını fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

"Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti

Burs ve kredilerin taahhütname onayı için öğrencilere ek süre verildi

Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz