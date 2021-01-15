Son dakika haber: Kırklareli'nde mandırada çıkan yangında 1 işçi yaralandı - Son Dakika

Kırklareli'nde mandırada çıkan yangın söndürüldü, 1 işçi yaralandı.
Kavaklı beldesinde bir mandıranın personel odasında yangın çıktığını fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında elinden yaralanan bir işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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