Son dakika haber | Kırklareli'nde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kırklareli'nde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

11.10.2022 11:28
Son dakika haber | Kırklareli'nde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'nde H.A. yönetimindeki 39 ABH 190 plakalı panelvan ile C.K. idaresindeki 34 EU 1629 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler H.A. ve C.K. ile hafif ticari araçtaki N.K. yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü C.K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kırklareli'nde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kırklareli'nde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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