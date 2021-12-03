Şüphelinin evinden yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, boş ve dolu fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tüfekle havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı - Son Dakika

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