Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip hazırladı.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile sağlık personeli 14 Mart Tıp Bayramı'na dikkat çekmek ve diğer sağlık personelinin motivasyonlarını arttırabilmek amacıyla kamera karşısına geçti.

Sağlık personeli hastanenin acil servisi, koridorları, yoğun bakım servisleri gibi mekanlarda "Ah tren, kara tren" türküsünü seslendirdi.

Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 dakika 54 saniyeden oluşan klibin, izleyenlerin beğenisini topladığını söyledi.

Klibin yaklaşık 10 günde hazırlandığını ifade eden Cerit, bu vesileyle canla başla çalışan Kovid-19 ile mücadele eden sağlık personeline moral vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Türkülerin umut, vefa, sevda olduğunu dile getiren Cerit, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutladı.