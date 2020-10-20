Son dakika haber... Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber... Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
20.10.2020 10:03
Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 3 şüphelinin piyasaya sahte içki sürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 75 litre sahte içki ile 17 boş içki şişesi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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