Son dakika haberleri: Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor

05.12.2020 17:20

Son dakika haberine göre Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından güvenlik güçleri, kentin çeşitli noktalarında denetime başladı.

Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından güvenlik güçleri, kentin çeşitli noktalarında denetime başladı. Araçlarıyla trafiğe çıkanlara işlem yapıldı.

Cuma akşamı 21.00'da başlayan ve Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı devam ederken, Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, meydanlar ve işlek caddelerinde yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler boyunca şehrin genelinde sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi.

Yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağından muafiyeti bulunmamasına rağmen araçlarıyla trafiğe çıkanlara ise ceza kesildi.

Son dakika haberleri: Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor
Son dakika haberleri: Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor
Son dakika haberleri: Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor
Son dakika haberleri: Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor
Son dakika haberleri: Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor

Sokağa Çıkma Yasağı, Güvenlik güçleri, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kırklareli'nde sokağa çıkma yasağı denetimler yapılıyor - Son Dakika


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