Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

06.04.2022 13:03
Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybettiKIRKLARELİ Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

KIRKLARELİ Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 35 V 0398 plakalı Ali Kuran yönetimindeki otomobil Kırklareli yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzinlik tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Kuran otomobilde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri Kuran'ı bulunduğu yerden çıkardı. 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sürücü Kuran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Münir Karaloğlu, Kuran-ı Kerim, Kırklareli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tabelaya çarparak durabildi: Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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