Son dakika haber... Kırklareli'nde üniversite labaratuvarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Kırklareli Üniversitesi'nde çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli Üniversitesi'nde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı'nda bir odadan duman çıktığını fark eden üniversite çalışanları durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Kırklareli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:23 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kırklareli'nde üniversite labaratuvarında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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