Son dakika haber... Kırklareli'nde üniversite labaratuvarında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi'nde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı'nda bir odadan duman çıktığını fark eden üniversite çalışanları durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:23 - Kaynak: AA
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