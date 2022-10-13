KIRKLARELİ - Uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli yakalandı (2)

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticari yapan şüphelileri tespit etti.

Merkez ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde 51 adrese operasyon düzenlendi. 340 personel ile narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyon dron destekli gerçekleştirildi.

Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonda 771,99 gram esrar, 43,45 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat, tabanca, 40 tabanca mermisi, av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, hassas terazi, 3 alüminyum folyo, eldiven, 96 sahte 50 liralık banknot ele geçirildi.

"Uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz devam edecek"

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Narkotik Şube Müdürlüğünde düzenlendiği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile huzur ve güvenin sağlanması amacıyla zaman zaman operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Ekici, operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Çocukların zehirlenmesine ve aile yapısının bozulmasına asla izin verilmeyeceğini dile getiren Ekici, şöyle devam etti:

"Bu konuda halkımızın desteği tamamıyla arkamızdadır. Aslında bu 51 şüpheli şahıs da halkımızın bize yaptığı ihbarlar ve desteğiyle tespit ettiğimiz noktalardır. Uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz devam edecek. Tümünün inlerine gireceğiz ve tamamını kurutuncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu sabah 07.30'da başladığımız operasyonda 2 saatte 43 kişiyi ele geçirmiştik. Az önce bir kişiyi daha yakaladık. Yani 07.30'dan bu yana aslında operasyonumuz devam ediyor. 51 şüpheli şahsa yönelik olarak 44'ü şu an elimizde. Diğer 7 kişiyi takip etmeye de devam ediyoruz. Uyuşturucu ticareti yapanlar asla izin vermeyeceğiz. Bunların hepsini yakalayacağız."