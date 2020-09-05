Kırklareli'nde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yol ve asayiş uygulaması yapıldı.
Ekipler, uygulama sırasında, durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.
Uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 19 gram esrar, 22 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:01 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika