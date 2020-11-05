Son dakika haber... Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacının Bulgar polisince darbedildiği öne sürüldü - Son Dakika

Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacı, Bulgar polisince darbedilerek Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.
Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Çağlayık köyünde Suriye uyruklu 2 sığınmacıyı yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Suriyeliler, ifadelerinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.
İşlemlerinin ardından yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Kaynak: AA
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