Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

19.10.2022 12:12
Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ve köylerde, göçmen kaçakçılığı, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, uyuşturucu imal ve ticareti ile nitelikli hırsızlık suçlarının şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, pompalı av tüfeği, 2 muşta, döner bıçağı, 550 litre kaçak içki, 225 metre bakır kablo, 2 demir kesme makinesi ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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