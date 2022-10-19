Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ve köylerde, göçmen kaçakçılığı, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, uyuşturucu imal ve ticareti ile nitelikli hırsızlık suçlarının şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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