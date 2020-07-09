Son dakika haber... Kırklareli'nde yıldırım isabet eden işçi yaralandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde elektrik arızasını gidermeye çalışırken yıldırım isabet eden işçi ağır yaralandı.

TREDAŞ Demirköy İşletme Şefliğinde çalışan Adem Urtekin'e (35), sağanak nedeniyle Sivriler köyü yolunda meydana gelen arızayı gidermek için çalışma yaptığı sırada yıldırım isabet etti.

Ağır yaralanan Urtekin, diğer işçilerin haber vermesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Urtekin'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.