Son dakika haber | Kırklareli'nde zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kırklareli'nde zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

22.03.2022 09:05
Son dakika haber | Kırklareli'nde zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Lüleburgaz ilçesinde zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutbey köyünde M.A. ve H.D. zirai ilaç deposunda kaynak makinesi ile demir kaynattıkları esnada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Yangına müdahale etmeye çalışırken yaralanan M.A. ve H.D. 112 Acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Lüleburgaz, Yangın, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kırklareli'nde zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kırklareli'nde zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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