Üye Girişi
KIRKLARELİ - Hamam Gölü güz renklerine büründü - Son Dakika

KIRKLARELİ - Hamam Gölü güz renklerine büründü

16.11.2021 10:08

Kırklareli'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ile meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanı içerisindeki Hamam Gölü'nde renk cümbüşü yaşanıyor.

Kırklareli'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ile meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanı içerisindeki Hamam Gölü'nde renk cümbüşü yaşanıyor.

Her mevsim ayrı güzelliği olan longoz ormanı, özellikle sonbaharda doğaya yansıyan yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı görünüme kavuştu.

Orman içerisindeki göller arasında nilüfer çiçeklerinin yetiştiği Hamam Gölü ise ayrı bir güzelliğe büründü.

Derelere ağaçlardan dökülen sarı yapraklar, yeşilin tonlarını her mevsim koruyan bitkiler ve ormandan geçen patikalar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Gölde kuğu ve yaban ördeği gibi göçmen kuşlara da rastlamak mümkün.

Longoz ormanları 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 türden memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 kuş türünü barındırıyor.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay, AA muhabirine, Hamam Gölü'nün bugünlerde güz renkleriyle eşsiz güzellikler sunduğunu söyledi.

Sonbaharda gölün ayrı bir güzelliği olduğunu anlatan Kamay, yerli ve yabancı turistleri bu eşsiz doğayı görmeye davet etti.

KIRKLARELİ - Hamam Gölü güz renklerine büründü
KIRKLARELİ - Hamam Gölü güz renklerine büründü
KIRKLARELİ - Hamam Gölü güz renklerine büründü
KIRKLARELİ - Hamam Gölü güz renklerine büründü

Kırklareli, Türkiye, Hamam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Hamam Gölü güz renklerine büründü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı 10:26 Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesine damga vuran koltuk krizinin perde arkası! 27 yıl öncesine dayanıyor 10:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesine damga vuran koltuk krizinin perde arkası! 27 yıl öncesine dayanıyor Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar 10:19 Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar
Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık 10:14 Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde 10:02 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar 09:38 İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak 09:22 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin 08:29 Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin

Son Dakika Haberleri
10:25 Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı
10:24 Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak
10:22 Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir
10:19 Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar
10:18 Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz
10:14 Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık
10:10 Marcao: Kendimi kontrol edemedim
10:04 ABD askerleri İstanbul'a hayran kaldı
10:01 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde
10:00 Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak         
10:25
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz         
10:18
Marcao: Kendimi kontrol edemedim Marcao: Kendimi kontrol edemedim         
10:10
Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı         
10:00
Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu         
09:27
MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi         
08:40
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 10:32:13. #1.11#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Hamam Gölü güz renklerine büründü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement